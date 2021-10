Monopoli, Colombo: "Quella contro la Juve Stabia è stata la vittoria del gruppo"

Serie C Girone C

Sono stati tre punti fondamentali quelli conquistati dal Monopoli nel faccia a faccia con la Juve Stabia, nella decima giornata del girone C della Serie C. Decisivo il gol di Mercardante su calcio di rigore al 30': per i biancoverdi è stata una vera e propria boccata d'ossigeno dopo tre sconfitte consecutive. Nel post-gara l'allenatore Alberto Colombo ha commentato la prestazione dei suoi.

Sulla partita: "Tre giorni prima hai tutti i difetti di questo mondo, tre giorni dopo cambia tutto. Come ho già detto in precedenza ci vuole equilibrio in tutte le cose. Questa è stata la vittoria del gruppo, voluta e sofferta, ci permetterà di essere un po' più sereni ora. La risposta della squadra è stata quella che mi aspettavo. Dobbiamo avere un po' più di bravura per sbloccare la partita ed incanalarla sui binari a noi congeniali".

Sul prossimo impegno, quello di domenica 24 ottobre in casa del Catanzaro: "Ora siamo più tranquilli psicologicamente, la pressione te la crei perché ad esempio noi ci teniamo a fare sempre bene. Questa pressione è allentata, ma non dobbiamo mollare. Domenica affronteremo una delle squadre più attrezzate del campionato, che è in netta crescita. Sarà una partita dura".