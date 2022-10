Sesta giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Il Levante Azzurro espugna il campo del Real San Giovanni e si porta in testa alla classifica del girone A della Promozione Pugliese. La Virtus Palese infligge alla Rinascita Rutiglianese la quinta sconfitta consecutiva, mentre la Virtus Mola ha colto un pari esterno contro il Don Uva. Poi solo ko per le squadre baresi: il Bitritto Norba è stato travolto con un pokerissimo dal Città di Trani, la Nuova Daunia Foggia ha regolato il Capurso mentre l'Atletico Acquaviva si è fermato per la prima volta di fronte alla Virtus San Ferdinando.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella sesta giornata

Città di Trani-Bitritto Norba 5-0 [Curci, Curci, Talin, Anastasia, Lomuscio]

Don Uva-Virtus Mola 1-1 [Colella (VM) al 52', Preziosa (DU) all'82']

Nuova Daunia Foggia-Capurso 2-0 [Carella, Santolupo]

Real San Giovanni-Levante Azzurro 1-2 [Panunizio (LA), De Giglio (LA), Bruno (RSG)]

Virtus Palese-Rinascita Rutiglianese 2-1 [Minervino (RR) al 23', Miccoli (VP) al 30', Miccoli all'80']

Virtus San Ferdinando-Atletico Acquaviva 1-0 [Garbetta]

Promozione Puglia, la classifica del girone A