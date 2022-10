Settima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Settima giornata del campionato di Promozione ricca di gol per le squadre baresi: successo netto della Virtus Mola sul Lucera, con il primo posto del girone A conquistato assieme alla Nuova Spinazzola, vittoriosa sull'Atletico Acquaviva. Successi interni per Bitritto Norba e Capurso rispettivamente su Virtus San Ferdinando e Città di Trani, mentre il Levante Azzurro ha incassato il primo ko stagionale nel derby contro la Virtus Palese. Sesta sconfitta consecutiva per la Rinascita Rutiglianese arrivata per mano della Nuova Daunia Foggia.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella settima giornata

Rinascita Rutiglianese-Nuova Daunia Foggia 0-1 [Lo Muzio al 46']

Bitritto Norba-Virtus San Ferdinando 3-2 [Somma (BN), Cfarku (BN), Traversa (BN), Garbetta (VSN), Pugliese (VSN)]

Capurso-Città di Trani 4-3 [Armenise (C), Carella (C), Monacelli (C), Lanave (C), Anastasia (CDT), Anastasia (CDT), Anastasia (CDT)]

Levante Azzurro-Virtus Palese 0-1 [Terrone]

Nuova Spinazzola-Atletico Acquaviva 1-0 [Ieva]

Virtus Mola-Lucera 5-1 [Strippoli (VM),Strippoli (VM), Lorusso (VM), Chiumarulo (VM), Paoluccio (VM), Pozzozengaro (L)]

Promozione Puglia, la classifica del girone A