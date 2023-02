Spal-Bari 3-4, le pagelle: 'Folo' decisivo ma nervoso, Esposito subito in gol

Contava solo vincere, è vero ma il tecnico del Bari Michele Mignani avrà da lavorare con particolare attenzione sull'aspetto della concentrazione dei suoi. Sembra un dato evidente dopo Spal-Bari, partita finita 3-4, con i biancorossi che a un certo punto dell'incontro erano in vantaggio di tre reti.

Efficace l'idea di far giocare la Spal e colpire in contropiede, cosa magistralmente eseguita anche grazie adai Folorunsho, Esposito e Cheddira. Rivedibile, invece, l'atteggiamento rilassato dopo aver preso il largo, che ha poi portato la formazione di casa a riaprire i giochi. Positivi gli esordi di due dei nuovi arrivati scesi in campo, Esposito e Molina, il primo subito a segno, il secondo al posto di Folorunsho nella ripresa.

I migliori Today

Maiello 7: Probabilmente il migliore del Bari per lucidità e qualità delle giocate. Abile non solo a far girare il pallone, è efficace anche nell'azione da filtro. Offre a Cheddira un cioccolatino solo da scartare per il terzo gol biancorosso.

Folorunsho 6.5: Rispetto alla gara col Perugia, è da subito nel vivo del gioco e al primo pallone buono, con la complicità di Meccariello, impallina Alfonso. Da un'altra sua stecca dal limite respinta corta dal portiere estense nasce il raddoppio di Esposito. Peccato solo che gli saltino i nervi e Mignani sia costretto a toglierlo dopo un solo tempo.

Esposito 6,5: Schierato a sorpresa nell'undici iniziale, fa tanto movimento. Prova ad azionare Cheddira in un paio di circostanze, poi lascia il segno bagnando il debutto con il Bari col gol del momentaneo 0-2, una rete da opportunista.

Antenucci 6,5: Mignani lo manda in campo sullo 0-3, lui, pur avendo di fronte l'amata ex, non s'intenerisce e segna la rete dell'1-4 mettendo fine a un'astinenza che durava da 4 mesi.

Cheddira 6,5: Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi, ma a segnare sono i compagni, nella ripresa però cala il tris dopo aver scherzato Peda sul lancio di Maiello. Raggiunta quota 13.

I peggiori Today

Di Cesare 5,5: Spesso è stato tra i migliori in questa stagione, ma contro la Spal anche lui non è stato esente da sbavature come in occasione dei gol di Moncini e Celia.

Vicari 5.5: Contro la sua ex squadra palesa qualche difficoltà, in particolar modo nel secondo tempo, quando i biancazzurri si rifanno sotto. Nainngolan gli va via troppo facilmente prima dell'assist a Moncini.

Bellomo 5.5: Inserito nella parte finale del secondo tempo, sembra meno in palla del solito.

Spal-Bari 3-4: pagelle e tabellino

SPAL (3-4-2-1): Alfonso 5; Peda 5, Meccariello 5, Dalle Mura 5,5; Dickmann 5,5 (72' Murgia sv), Prati 6 (72' La Mantia sv), Zanellato 5,5 (63' Tunjov 6), Celia 6; Feftazidis 5,5 (63' Valzania 6), Rabbi 5,5 (51' Nainggolan 7); Moncini 6. A disp.: Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Arena, Almici, Rauti, Ayoub. All. De Rossi 5,5

BARI (4-3-): Caprile 6; Pucino 6,5, Di Cesare 5,5, Vicari 5,5, Mazzotta 6,5; Mallamo 6, Maiello 7, Benedetti 6 (86' Zuzek sv); Esposito 6,5 (59' Antenucci 6,5), Folorunsho 6,5 (46' Molina 6); Cheddira 6,5. A disp.: Frattali, Benali, Botta, Marachioli, Scheidler, Ricci, Bosisio, Bellomo, Dorval. All. Mignani 6,5.

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Galetto – Macaddino

IV: D’Eusanio

VAR: Marini

AVAR: Feliciani

Marcatori: 21' Folorunsho (B), 25' Esposito (B), 56' Cheddira (B), 62' Moncini (S), 68' Antenucci (B), 81' Nainggolan (S), 83' Celia (S)

Note - ammoniti Folorunsho (B), Bellomo (B), Mazzotta (B). Recupero: 2', 5'

Spettatori 8.773, (512 tifosi ospiti)