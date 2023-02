Spal-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Due sconfitte di fila, che diventano tre se si considerano le ultime cinque partite in campionato: i numeri dell'ultimo periodo sono impietosi, ecco perché il Bari è chiamato a un'inversione di tendenza per tornare ad essere la squadra ammirata nella prima parte di stagione, già da oggi pomeriggio nel match della 23ª giornata del Campionato di Serie B 2022-2023 sul campo della Spal (ore 14).

Ora che il mercato è chiuso e ha portato in dote i puntelli che servivano alla rosa, Mignani e i suoi - al quinto posto in classifica con 33 punti - devono cercare di ritrovare brillantezza e certezze. Di fronte ci sarà la squadra di De Rossi, quartultima con 24 punti, anch'essa proveniente da un ko (sul campo del Cagliari) e con qualche difficoltà nelle gare in casa dove non vince dallo scorso 22 ottobre (5-0 al Cosenza, da allora in 6 incontri disputati sono arrivati 3 pari e 3 sconfitte).

Chi non ci sarà sono i tifosi del Bari, almeno quelli residenti in Puglia, a cui è stata negata la possibilità di andare in trasferta in virtù di possibili incroci pericolosi con la controparte leccese, al seguito della squadra per la trasferta di Cremona. Una limitazione che, dopo le polemiche per i pochi biglietti messi a disposizione a Palermo, aumenta il malumore del tifo barese: nella notte sui cancelli dello stadio San Nicola è stato affisso uno striscione recante la scritta "Barese in trasferta, massima allerta", con una vena polemica e ironica sul pericolo costituito dai sostenitori biancorossi e la richiesta alla società di prendere posizione nelle sedi opportune.

Tornando al campo, a dirigere la sfida del Mazza sarà il signor Rosario Abisso, della sezione arbitrale di Palermo, insieme agli assistenti Galetto e Macaddino. Quarto ufficiale sarà D’Eusanio, mentre in sala VAR ci saranno Marini e Feliciani. Neutro il bilancio dei Galletti col fischietto siciliano: in 6 direzioni 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Spal-Bari: i precedenti

Spal e Bari nella loro storia si sono incrociate in 34 partite ufficiali. Il bilancio del testa a testa con i ferraresi è in perfetta parità: le due squadre vantano 11 successi ciascuna, e 12 partite finite in pareggio. Il dato cambia se si prendono in considerazione solo le gare in Emilia-Romagna dove in 17 partite i Galletti hanno vinto solo 3 volte contro i 10 successi dei padroni di casa e 4 pareggi.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al girone d'andata della stagione in corso, quando il 3 settembre scorso al San Nicola, Bari e Spal pareggiarono 2-2 (ad Antenucci e Cheddira, risposero La Mantia e Rabbi). Se si esclude il precedente di Coppa Italia della stagione 2020-2021 (un pari 0-0 con passaggio del turno degli estensi, vittoriosi 4-2 ai rigori), l'ultima volta al Mazza in campionato per il Bari coincise con una vittoria 2-1 dei padroni di casa (vittoriosi con una doppietta di Zigoni nonostante il vantaggio segnato da Galano).

Come arriva la Spal

Vigilia pepata per la squadra di Daniele De Rossi che in conferenza stampa ha esternato la sua insoddisfazione dopo il mercato di gennaio nonostante l'arrivo di Nainggolan, già inserito nella lista dei convocati ma che non dovrebbe partire nella formazione iniziale. Gli unici assenti sono Varnier e lo squalificato Maistro. La Spal dovrebbe disporsi col 3-4-2-1: Alfonso tra i pali, Peda, Meccariello e Dalle Mura a comporre la difesa, Dickmann e Celia esterni con Prati e Zanellato al centro, poi Valzania e Rauti alle spalle di Moncini.

Come arriva il Bari

Così come contro il Perugia, anche a Ferrara Michele Mignani non potrà contare su Mattia Maita, fermato da un attacco influenzale. Oltre al centrocampista non ci saranno l'infortunato Ceter e lo squalificato Matino. La buona notizia è il rientro di Cheddira dopo il turno di stop. Subito convocati Benali, Esposito, Molina e Morachioli. Nulla dovrebbe cambiare davanti a Caprile, dove ci si aspetta la linea difensiva con Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. A centrocampo Mallamo sembra essere il prescelto per completare il terzetto con Maiello e Benedetti, mentre in attacco dovrebbe essere confermato il duo Botta-Folorunsho alle spalle di Cheddira. Panchina per l'ex d'eccezione Mirco Antenucci (non l'unico della sfida, ci sono anche Mignani e Vicari).

Spal-Bari: probabili formazioni

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Prati, Zanellato, Celia; Valzania, Rauti; Moncini, All. De Rossi

BARI (4-3-): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Mallamo, Maiello, Benedetti; Antenucci, Folorunsho; Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Galetto – Macaddino

IV: D’Eusanio

VAR: Marini

AVAR: Feliciani

Spal-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La gara del 23° turno di Serie B Spal-Bari (ore 14), verrà trasmessa in streaming su Dazn e in tv su Sky Sport (canale 252). L'incontro sarà anche visibile per gli abbonati Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.