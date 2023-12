Spezia-Bari 1-0, le pagelle: Maita il migliore, per Ricci ingenuità che costa cara

Il Bari esce sconfitto solo nel finale dal Picco di La Spezia ma lo fa al termine di una partita equilibrata in cui è mancato solo il gol e ha fatto la differenza un errore nel finale.

Spezia-Bari, le pagelle dei Galletti

Brenno 6,5: Poco sollecitato fino alla grande parata su Hristov in occasione della quale picchia la testa contro il palo. Prova a rimanere in campo ma dopo una decina di minuti deve alzare bandiera bianca a causa dei capogiri. Dal 60' Pissardo: Non giocava una partita ufficiale dallo scorso febbraio. Al debutto in biancorosso non può evitare il gol di Verde, ma non ha colpe, messo fuori causa da una deviazione.

Dorval 6: Nella difesa a quattro torna ad essere il cursore di fascia che accompagna costantemente l'azione offensiva.

Di Cesare 6,5: Contiene bene l'ingombrante Francesco Pio Esposito, S'immola sulla conclusione di Cassata ma non basta per evitare il gol. Nel finale va vicino al gol del pari.

Vicari 6: Concede poco in coppia con Di Cesare. Anche lui non può nulla sulla battuta sotto misura di Verde.

Ricci 5: Macchia la buona prestazione del primo tempo con gli errori della ripresa: prima perde Hristov, sul quale è miracoloso Brenno, poi nel finale soffiare il pallone in maniera ingenua da Cassata che va al tiro e propizia il gol di Verde.

Koutsoupias 5,5: Sulla sua prestazione pesa tanto l'occasione fallita nel primo tempo con un colpo di testa parato da Zoet. Dal 67' Edjouma 6: Altro ingresso positivo del franco-marocchino, visibilmente più a suo agio.

Benali 6: Interpreta bene il ruolo di metronomo del centrocampo biancorosso. Cala nel finale del match.

Maita 6,5: Nonostante la sconfitta offre la sua miglior prestazione stagionale abbinando quantità e qualità. Pennella un pallone perfetto che Koutsoupias non sfrutta. Nella ripresa Morachioli non chiude l'uno-due e lo fa imbufalire. C'è da augurarsi che le sue prestazioni, dopo un periodo buio, vadano in crescendo confermando i progressi evidenziati al Picco.

Aramu 5,5: Suo il primo tiro della partita. Bello anche qualche filtrante a innescare i compagni, ma da lui ci si aspetta qualcosa di determinante. Dal 67' Morachioli 4,5: Ingresso in campo sconclusionato davanti al pubblico della sua città. Preferisce tirare cercando la gloria personale anziché restituire il pallone a Maita che giustamente perde le staffe.

Nasti 5: Si vede solo con una girata deviata in corner nel secondo tempo. Applica pressione offensiva ma combina troppo poco.

Achik 6: Marino gli dà ancora fiducia e si affida ai suoi guizzi. Nel primo tempo per poco non sorprende Zoet con una sassata dalla distanza, nella ripresa ci riprova senza precisione, poi esce dal match. Dall'85' Bellomo: sv

Marino 6: Stavolta i suoi perdono per un dettaglio ma la partita non è da buttare, anzi, lascia segnali positivi in termini di aggressività e possesso del pallone. Urge però trovare nuove soluzioni offensive da applicare fino alla sosta.

Spezia-Bari 1-0: pagelle e tabellino

SPEZIA (4-3-2-1): Zoet 6,5; Amian 6,5, Hristov 6, Nikolaou 6, Elia 6; Kouda 6 (68' Cassata 6,5), S. Esposito 6,5, Bandinelli 6; Antonucci 5,5 (75' Zurkowski 4), Verde 7 (89' Krollis sv); F. Esposito 6. A disp.: Dragowski, Ekdal, Cipot, Pietra, Muhl, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola. All. D’Angelo 6.

BARI (4-3-3): Brenno 6,5 (60' Pissardo 6); Dorval 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Ricci 5; Maita 6,5, Benali 6, Koutsoupias 5,5 (67' Edjouma 6); Aramu 5,5 (68' Morachioli 4,5), Nasti 5, Achik 6 (85' Bellomo sv). A disp.: Pissardo, Matino, Astrologo, Faggi, Zuzek, Pucino, Acampora, Ahmetaj, Frabotta. All. Marino 6

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti: Baccini - Ceolin

IV: Mucera

VAR: Di Martino

AVAR: Serra

Marcatori: 84' Verde (S)

Note - ammoniti 19' S. Esposito (S), 21' Achik (B), 40' Koutsoupias (B), 69' Maita (B), 85' Verde (S), 87' Zurkowski (S), 87' Di Cesare (B), 90' Elia (S). Espulso Zurkowski (S) al 90'+4 per doppia ammonizione. Recupero: 1', 5'. Corner: 10-7

Spettatori: 7205 (385 ospiti)