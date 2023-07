SSC Bari: ancora nessuna ufficialità ma Polito è a caccia di rinforzi

Finora, ad eccezione della lettera ai tifosi di Luigi De Laurentiis dopo la sconfitta in finale play-off col Cagliari, e poche stringate comunicazioni (sul ritiro e Di Cesare che continuerà a giocare), dal Bari non sono arrivate comunicazioni ufficiali relative alla nuova stagione.

Sebbene siano filtrate ufficiosamente le conferme del ds Ciro Polito e del tecnico Michele Mignani, il club biancorosso non ha ancora effettuato alcun annuncio, neanche per i calciatori col contratto scaduto che sembrerebbero aver raggiunto l'intesa per il rinnovo (Antenucci, Botta e Pucino).

A dispetto delle mancate comunicazioni, chi immagina un Polito con le mani in mano si sbaglia, poiché il ds sembrerebbe aver già perfezionato la prima operazione assicurandosi Filippo Faggi, classe 2003, libero da vincoli contrattuali dopo la scadenza con l'Imolese con cui ha collezionato 33 presenze e 3 reti nella scorsa stagione.

Per il centrocampo, reparto dove andranno sostituiti Folorunsho (difficile una sua terza avventura barese, viste gli interessamenti dalla massima serie con l'Empoli in testa), Benedetti e Mallamo, entrambi rientrati ai rispettivi club di appartenenza, si fa anche il nome di Alessandro Bianco della Fiorentina: il classe 2002 era già stato accostato ai Galletti nella passata stagione. Ad ogni modo, secondo le informazioni raccolte, Bianco potrebbe restare in Toscana seguendo l'ex tecnico della Primavera Alberto Aquilani nella sua avventura al Pisa.

Quanto all'attacco, reparto che va completamente ricostruito (attualmente sotto contratto ci sono il possibile partente Cheddira, Scheidler e Morachioli), uno dei nomi che circola è quello del ventenne di proprietà del Milan Marco Nasti, lo scorso anno al Cosenza (27 presenze, 5 reti tra campionato e Coppa Italia). Sul giocatore, però, c'è una forte concorrenza (Frosinone e Lecce dalla Serie A, mentre tra i cadetti piace a Spezia e Palermo).