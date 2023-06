SSC Bari: dopo il ko fatale con il Cagliari scatta il rompete le righe

Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari che è costata la promozione in Serie A, l'amarezza per il Bari e suoi numerosissimi tifosi è ancora enorme.

La finale di ritorno persa contro i sardi al San Nicola è stato l'ultimo impegno dei Galletti per la stagione 2022-2023. Un'annata incredibile, in cui la possibilità del ritorno nella massima serie è stata realtà fino a 120" dal triplice fischio, ovvero quando Pavoletti ha segnato la rete del vantaggio sardo mandando in fumo i sogni di gloria.

Nel pomeriggio la squadra si è ritrovata presso lo stadio San Nicola per i saluti e per recuperare gli effetti personali. Come ha informato il club biancorosso, il presidente Luigi De Laurentiis e il Direttore Sportivo Ciro Polito hanno voluto ringraziare in maniera sentita squadra, staff, dirigenti e collaboratori, pronunciando poche parole, con voce rotta dall'emozione. Anche il sindaco Antonio Decaro ha voluto portare il saluto e il ringraziamento della Città di Bari al Club.

In molti tra i calciatori che sono stati agli ordini di Michele Mignani in quest'annata lasceranno il capoluogo pugliese, altri si rivedranno al via della nuova stagione sportiva che dovrebbe iniziare a metà luglio. In tanti, però, attendono risposte dalla proprietà sul futuro societario e di conseguenza sulle prossime mosse che riguarderanno la parte tecnico-sportiva.