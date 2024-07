SSC Bari, primo colpo in attacco: fatta per l'arrivo di Kevin Lasagna

Sfumato Manuel De Luca, promesso sposo della Cremonese, il Bari ha virato su un altro obiettivo e ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona per Kevin Lasagna. L'attaccante 31enne, , come riportato da gianlucadimarzio.com, arriverà dagli scaligeri con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Lasagna, profilo dal nome importante per la cadetteria, è reduce da un'ultima stagione non proprio esaltante, vissuta in prestito con i turchi del Fatih Karagümrük (retrocessi a fine campionato), con cui ha collezionato 33 apparizioni, 2 reti e 3 assist. A dire il vero, il bottino era stato magro anche nelle precedenti due stagioni e mezza vissute con la maglia del Verona (appena 5 gol in 73 apparizioni). L'ultima annata degna di nota per l'attaccante originario della provincia di Mantova, è stata nel 2019-2020 con l'Udinese, quando mise a segno 10 reti (in totale 126 presenze e 34 reti con i friulani). La notizia della chiusura arriva dopo il comunicato diffuso in mattinata dai biancorossi, in cui vengono smentite frizioni tra Longo e il presidente De Laurentiis.

Il tecnico, che scalpita per ottenere al più presto 4-5 rinforzi di spessore, dovrebbe accogliere l'attaccante nel ritiro di Roccaraso già nella giornata di domani. Il profilo di Lasagna è quello di un attaccante molto bravo a lavorare sfruttando la profondità, le incognite riguardano principalmente la tenuta fisica e la vena realizzativa, che è andata scemando nelle ultime stagioni. Indubbiamente in attacco servirà anche un altro nome con caratteristiche diverse, magari più strutturato.

Mentre la situazione di Moutir Chajia resta sullo sfondo (atteso l'esito di ulteriori approfondimenti sulle condizioni del tendine rotuleo del fantasista classe '98), Magalini - secondo quanto riportato da PianetaBari.com avrebbe effettuato un sondaggio per Gaston Pereiro del Cagliari. Per la difesa, dove sembra ormai impossibile arrivare a Curto, vicinissimo al Cesena di Mignani, i biancorossi faranno un tentativo per Kevin Bonifazi del Bologna, un'altra trattativa non semplice, visto che il difensore registra anche interessamenti dalla massima serie.

Intanto, in uscita, dopo Daniele Celiento, ceduto a titolo definitivo al Trapani, e Moussa Mane, in prestito all'Altamura, vanno verso il prestito in Serie C con la maglia del Sorrento Davide Colangiuli e Francesco Lops.