Bari, Mazzotta: "Stiamo dimostrando di essere maturi. Se miglioriamo in casa possiamo sognare"

Nel primo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa Antonio Mazzotta, terzino sinistro del Bari, che ha commentato il momento della squadra e l'avvicinamento alla partita col Frosinone.

Nelle ultime uscite si è visto un Bari meno bello ma più concreto: "Non sono d'accordo con chi dice che in questo noi momento siamo meno spettacolari. È un Bari più esperto, ha giocatori con tanti campionati di Serie B alle spalle che conoscono i momenti della partita. Siamo maturi, sappiamo soffrire e quando c'è da far male all'avversario ci riusciamo".

Al San Nicola arriverà la capolista solitaria Frosinone a sfidare i biancorossi, terzi in classifica: "All'inizio era impensabile che questa partita fosse uno scontro di vertice. Affrontiamo quella che oggi è la squadra più forte del campionato, ormai hanno un gran distacco sulla seconda. Giochiamo in casa, sarà una partita difficile in cui vogliamo continuare il trend positivo. Io ex della sfida? A quell'annata è legato un mio grande dispiacere, perché arrivammo pari punti con la seconda (il Verona ndr) e poi mancammo la promozione (i laziali persero in semifinale col Carpi ndr). Ogni tanto ci ripenso, perché potevamo essere promossi".

A conferma della solidità difensiva dei biancorossi, gli ultimi tre clean sheet consecutivi contro Brescia, Venezia e Ascoli: "In B se non prendi gol molto spesso porti a casa punti. Venivamo da un periodo non dei migliori e ci siamo compattati. La squadra sta facendo bene in attacco e in difesa, abbiamo trovato la quadra".

Diventato titolare anche se in estate sembrava in procinto di lasciare Bari, Mazzotta sta facendo vedere la sua miglior versione da quando è arrivato in biancorosso: "In estate nessuno mi ha messo fuori squadra, mi stavo allenando al massimo ed ero certo che avrei avuto un'occasione. Io e la mia famiglia stiamo benissimo a Bari. Quando il mister mi ha dato l'opportunità contro il Modena ho cercato di sfruttarla".

Al difensore palermitano è stato chiesto se si senta uno dei leader della squadra: "In questo spogliatoio quasi tutti hanno vinto almeno un campionato. I leader dello spogliatoio sono Antenucci e Di Cesare, ma ci sono tanti giocatori importanti, anche chi è più giovane, siamo un grande gruppo".

Lo scontro col Frosinone avverrà in un San Nicola gremito, e avendo di fronte un avversario importante il Bari dovrà cercare di sfruttare anche il fattore campo: "Se vogliamo sognare sappiamo che dobbiamo cambiare marcia in casa perché in trasferta siamo facendo cose straordinarie. Dobbiamo fare ancora meglio".

Si è parlato anche del contributo di chi gioca meno, di come il livello tra titolari e riserve sia molto simile: "Tutti vogliamo dare il nostro contributo, il mister ci ha fatto capire che dobbiamo tenerci tutti pronti. Anche chi sta giocando meno. Da questo punto di vista io sono un esempio: da un momento all'altro il mister ti butta dentro. Lui guarda tutto. Tutti noi in allenamento diamo il massimo perché vogliamo metterlo in difficoltà nelle scelte. La porta è sempre aperta, il mister c'è l'ha fatto vedere in questi due anni, se ti vede bene in allenamento ti coinvolge. In questa squadra, anche se abbiamo caratteristiche diverse tutti sono titolari, non è una frase di circostanza".

Un'ultima battuta sugli impegni che attendono i Galletti: "Non penso che abbiamo un calendario più difficile rispetto ad altri. Qualsiasi sia la squadra che affronti, in Serie B si può vincere o perdere con chiunque. Se non si è pronti a dar battaglia è così, il calendario conta relativamente".