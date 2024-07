SSC Bari: secca smentita del club su frizioni Longo-LDL

Il calciomercato del Bari, nonostante i cinque volti nuovi (gli under Favasuli, Obaretin, Sgarbi, Manzari e Oliveri), non è ancora decollato. I 4-5 calciatori importanti invocati dal tecnico per costituire la spina dorsale della nuova squadra, infatti, ancora non sono arrivati.

Luigi De Laurentiis ha confermato che il club ha diverse trattative aperte, ma che ora il mercato si sta facendo più duro per via della concorrenza. La palla passa a Magalini e a Di Cesare, costretti a operare entro parametri economici che rendono più lunghe le tempistiche di alcune operazioni. Dopo aver visto accasarsi Pedro Mendes al Modena, nelle ultime ore sono sfumati altri due obiettivi dei Galletti, con l'attaccante doriano De Luca, acquistato dalla Cremonese, e il centrale di difesa Curto, che dal Como andrà al Cesena di Mignani.

Alcuni filmati ripresi da diverse testate hanno documentato un fitto dialogo avvenuto martedì mattina sul campo tra Moreno Longo e Luigi De Laurentiis, immagini che nei gruppi di tifosi sui social network hanno generato voci incontrollate di un malcontento per il mercato tale da indurre il tecnico alle dimissioni. Voce che non ha trovato alcuna conferma.

Lo stesso Longo, dopo l'amichevole vinta 15-1 con la Folgore Delfino Curi Pescara ha dichiarato: "Mi viene da sorridere perché si è detta qualche parola di troppo sulla nostra chiacchierata. Abbiamo parlato di diversi temi, non solo di calciomercato. Quando c’è da dirsi qualcosa non penso sia il campo calcio il luogo più adatto, si può stare tranquilli in tal senso. Oltre al mercato si parla della gestione della squadra, del lavoro, delle idee dell’organizzazione, si discute a 360° gradi di tutto ed è giusto che sia così, perché bisogna condividere queste situazioni e farlo sempre per il bene del Bari. La presenza del presidente ci serve, insieme dobbiamo trovare i giocatori giusti per migliorare".

E in mattinata è arrivato il comunicato della società biancorossa per smentire le voci di contrasti interni: