Bari, al Curi contro il Perugia con la quarta maglia ispirata alla Liberty

Nella trasferta di domenica sera al Curi contro il Perugia, il Bari scenderà in campo indossando la quarta maglia, presentata attraverso i propri canali ufficiali questa mattina.

La nuova casacca, anch'essa con colletto a polo come le altre tre divise, è caratterizzata da strisce verticali bianche e blu. Si tratta di un evidente rimando alla Liberty Bari con i suoi colori bianco e blu, formazione che centrò la prima promozione in divisione nazionale nel capoluogo pugliese.

Un omaggio alla storia del calcio a Bari, in particolare a tre stagioni che hanno segnato la storia del calcio cittadino: la stagione 1922/23, di cui si celebra il centenario, in cui la città di Bari fece il suo esordio in un campionato ufficiale; la stagione 1927/28, ultima stagione con i colori bianco e blù, con cui fu ottenuta la prima promozione in Divisione Nazionale, e la stagione 1989/90, in cui il Bari lanciò una quarta maglia celebrativa per la promozione in Serie A e vince il suo primo e unico trofeo, la Mitropa Cup.

Vista l'ispirazione storica di queste divise, il club di via Torrebella, ha scelto "Back to the future" come payoff per la campagna di presentazione curata da Cube. Per i collezionisti, un'altra maglia a strisce da aggiungere alle altre, dopo l'edizione limitata utilizzata nel finale della scorsa stagione in C.