Successo del Città di Mola sull'Atletico Vieste: decisivo il rigore di Bonasia

Terzo risultato utile di fila per gli uomini allenati da Vito Castelletti, che riescono ad avere la meglio per 1-0 sugli avversari nel match valevole per la quinta giornata del girone A dell'Eccellenza pugliese