Südtirol-Bari 0-1: Morachioli al 93' fa impazzire i Galletti

Successo all'ultimo respiro per il Bari che ha battuto il Südtirol al 93' con un gol di Gregorio Morachioli, cogliendo un risultato pesantissimo nello scontro diretto per il terzo posto.

La rete dell'attaccante arrivato a gennaio dal Renate ha deciso una partita estremamente bloccata, con pochissime occasioni da entrambe le parti. Momento di svolta al 90' con il rosso diretto a Pompetti per un'entrataccia su Folorunsho. Rimasti in 10 gli uomini di Bisoli hanno abbassato la guardia e su un guizzo dei due nuovi entrati Ceter e Morachioli, il Bari ha trovato il gol partita che vale tre punti pesantissimi.

Grazie al nono successo esterno della stagione, infatti, la squadra biancorossa resta più che mai in corsa per il secondo posto, ora distante 4 punti dopo il pari tra Como e Genoa. Nel prossimo turno, in programma sabato 15 aprile, saranno proprio i lariani gli avversari dei biancorossi al San Nicola in un'altra tappa cruciale della stagione.

Südtirol-Bari: la cronaca

Al 6'tiro di Lunetta dai 25 metri, palla alta sopra la traversa. Prima opportunità per i Galletti dopo 9': Folorunsho imbuca per Antenucci che prova a calciare ma viene chiuso in corner da Vinetot. Replicano i padroni di casa con un tiro di Tait murato da Vicari all'11'. Südtirol arroccato nella propria metà campo, Bari costretto a ragionare attraverso la circolazione del pallone alla ricerca del varco giusto per affondare. Al 17' sassata improvvisa di Folorunsho dai 30 metri, pallone indirizzato all'angolino, Poluzzi si distende e devia in corner. Alla mezz'ora problemi per Maiello, dolorante dopo un contrasto di gioco e costretto a lasciare il campo al 33': al suo posto Benali. Al 45' Benali ci prova dal limite, conclusione ribattuta, poi ci prova Cheddira chiuso in corner. Sugli sviluppi del corner, Cheddira da due passi sciupa disturbato in maniera decisiva da De Col.

Cambia Bisoli dopo l'intervallo: Rover prende il posto di Mazzocchi. Padroni di casa più aggressivi al rientro in campo: Rover crea scompiglio a sinistra e cede la sfera a Casiraghi, cross per la testa di Tait, decisivo l'intervento di Benedetti. Primo giallo del match al 53', lo prende Vicari per fallo a metà campo su Odogwu. Determinante Di Cesare al 54' con la sua opposizione sul tiro di Casiraghi che era stato favorito da un rimpallo. Al 66' cambio per il Südtirol: Pompetti prende il posto di Fiordilino. Un minuto più tardi Antenucci prova il sinistro dal vertice destro dell'area di rigore, parata comoda di Poluzzi. A 20' dal 90' doppio cambio offensivo per Mignani: Ceter e Morachioli prendono il posto di Antenucci e Cheddira. Al 74' pericolosa la squadra di Bisoli: Odogwu fa la sponda per Rover che può calciare ma viene chiuso in corner da Vicari. Buona oppportunità anche per il Bari, al tiro sugli sviluppi di un angolo con un sinistro di Maita dalla media distanza che si perde sul fondo a un paio di metri dalla porta difesa da Poluzzi. Nel Südtirol dentro Cisse per Lunetta. Nel Bari all'87' dentro Molina per Benedetti, mentre i padroni di casa inseriscono Larrivey per Casiraghi. Al 90' il Südtirol resta in 10 per il rosso diretto a Pompetti, autore di un brutto fallo su Folorunshol: 4' recupero da giocare. Finale incredibile con il Bari che la sblocca al 93': Pucino crossa, Ceter la spizza di tacco, Morachioli col piattone destro batte Poluzzi in controtempo. Primo centro in B per il classe 2001.

Südtirol-Bari 0-1: il tabellino

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Curto, Vinetot, Zaro, De Col; Casiraghi (88' Larrivey), Fiordilino (66' Pompetti), Tait, Lunetta (80' Cissé); Odogwu, Mazzocchi (46' Rover). A disp.: Minelli, Berra, Siega, Carretta, Eklu, Davi, Giorgini, Schiavone. All. Bisoli

BARI (4-3-3): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (34' Benali), Benedetti (87' Molina); Folorunsho, Antenucci (70' Morachioli), Cheddira (69' Ceter). A disp.: Frattali, Esposito, Botta, Zuzek, Ricci, Bellomo, Dorval, Mallamo. All. Mignani

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Lombardo - Rossi M.

IV: Rispoli

VAR: Serra

AVAR: Paganessi

Marcatori:

Note - ammoniti Vicari (B). Espulso Pompetti (S) al 90'. Recupero: 3', 6'