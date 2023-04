Südtirol-Bari 0-1, le pagelle: jolly Morachioli, Folorunsho a tutto campo

Squadra in casa

Squadra in casa Südtirol

Con una prestazione di squadra di grande livello e un pizzico di buona sorte, il Bari è riuscito ad avere la meglio sul Südtirol in un importante crocevia stagionale del campionato di Serie B.

La squadra altoatesina che non perdeva in campionato dallo scorso 26 dicembre, si è confermato un avversario ostico da superare e il risultato del Bari va esaltato per diversi motivi. Oltre a concedere pochissimo al Südtirol, pareggiando l'intensità fisica degli avversari, la formazione allenata da Mignani ha avuto la pazienza di provarci fino all'ultimo.

La lucidità dei biancorossi, unita a una buona dose di cinismo, ha permesso di sfruttare l'uomo in più anche se mancavano solo pochi minuti alla fine, e poi è arrivata la giocata vincente di Morachioli. Grande merito a Mignani, autore di scelte che hanno cambiato il corso della partita. Vittoria pesantissima in chiave classifica: ora i Galletti sono terzi a +4 sul Südtirol e a -4 dal Genoa.

I migliori Today

Morachioli 7,5: Il giocatore "bellino" come lo aveva definito al suo acquisto Polito, al 93' segna un gol bellissimo e che pesa come un macigno. Il primo in B, il primo con la maglia del Bari. Giornata da ricordare.

Di Cesare 7: Se il Bari torna a casa con i tre punti è soprattutto grazie all'indomito condottiero della difesa, che continua a stupire di partita in partita con prestazioni enormi per personalità e interpretazione.

Mignani 7: Ancora una volta le sue intuizioni gli danno ragione, dai cambi (Morachioli-Ceter per Antenucci-Cheddira) alla tattica (col passaggio al 4-4-2).

Folorunsho 6,5: Mignani scioglie gli indugi e lo schiera titolare, per pareggiare la vigoria avversaria. Lui fa tutto, dall'interdizione alla rifinitura e quando può prova a spaventare Poluzzi dalla distanza. Partita generosissima.

Ceter 6,5: Finalmente ristabilito il colombiano gioca l'ultimo spezzone di partita, entrando in maniera incisiva e mettendo lo zampino nel gol col tocco per il match winner Morachioli.

Antenucci 6,5: Spesso si abbassa sulla linea dei centrocampisti per prendere il pallone, ed è uno dei pochi dei suoi che prova a rendersi pericoloso pur senza spunti eclatanti.

Vicari 6,5: Perfetto in coppia con Di Cesare. Compie un paio di chiusure determinanti senza essere influenzato dal giallo ricevuto a inizio ripresa.

Pucino 6,5: Ancora una volta avvia l'azione da gol con un cross dalla destra. In difesa rischia il giusto.

Maita 6,5: Risponde sul campo alle ultime prestazioni non incisive con una partita qualità e sostanza.

I peggiori Today

Cheddira 5: Continua il periodo di appannamento del marocchino. Poche chance di far male, la migliore la spreca da due passi nel recupero del primo tempo.

Südtirol-Bari 0-1: pagelle e tabellino

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi 6; Curto 5, Vinetot 5,5, Zaro 6, De Col 6; Casiraghi 5,5 (88' Larrivey sv), Fiordilino 5,5 (66' Pompetti 5), Tait 6, Lunetta 6 (80' Cissé sv); Odogwu 6, Mazzocchi 5 (46' Rover 6). A disp.: Minelli, Berra, Siega, Carretta, Eklu, Davi, Giorgini, Schiavone. All. Bisoli 6

BARI (4-3-3): Caprile 6; Pucino 6,5, Di Cesare 7, Vicari 6,5, Mazzotta 6; Maita 6,5, Maiello 6 (34' Benali 6), Benedetti 6 (87' Molina sv); Folorunsho 6,5, Antenucci 6,5 (70' Morachioli 7,5), Cheddira 5 (69' Ceter 6,5). A disp.: Frattali, Esposito, Botta, Zuzek, Ricci, Bellomo, Dorval, Mallamo. All. Mignani 7

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Lombardo - Rossi M.

IV: Rispoli

VAR: Serra

AVAR: Paganessi

Marcatori:

Note - ammoniti Vicari (B). Espulso Pompetti (S) al 90'. Recupero: 3', 6'