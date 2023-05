Südtirol-Bari 1-0: Rover nel recupero dà la vittoria agli altoatesini

Doccia fredda per il Bari, sconfitto nei minuti di recupero della semifinale d'andata dei play-off di Serie B in casa del Südtirol. Decisiva la rete di Rover al 92'.

Un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Caprile sul primo tiro nello specchio della porta in tutta la partita dei padroni di casa. Il match, infatti, era stato privo di particolari guizzi da entrambe le parti e anche se la squadra di Bisoli aveva provato a far male con più convinzione, sembrava incanalata sul pari senza reti.

In pieno recupero, l'episodio che scombinato i piani dei Galletti. Ora il ritorno previsto al San Nicola il 2 giugno s'infiamma. Al Bari non basta più pareggiare: la squadra di Mignani al ritorno ora è obbligata a vincere. Servirà tutta la carica dei 50mila previsti all'Astronave per continuare a credere nel sogno promozione.

Südtirol-Bari: la cronaca

L'avvio di gara è di marca tirolese. Il primo tiro dei Galletti arriva all'11' con un destro di Antenucci da fuori area, pallone centrale che non impensierisce Poluzzi. Primo spunto di Cheddira al 17': tunnel su De Col e palla in mezzo, Benedetti anticipato di un soffio in corner. Risponde pericolosamente la squadra di Bisoli al 21': Mazzocchi riesce ad arrivare sul fondo e a mettere un pallone insidiosissimo per Odogwu, che trova lo spazio per calciare da distanza ravvicinata, Caprile para. Scintille tra Odogwu e Di Cesare dopo un contrasto in cui ha la peggio il difensore del Bari. I Galletti non capitalizzano una buon opportunità in contropiede al 33': break di Esposito a metà campo, pallone ceduto a sinistra all'accorrente Cheddira, che rientra sul destro e calcia, Poluzzi blocca. Ignorato Antenucci libero sul fianco destro del campo. Partita complicata per la squadra di Mignani, che pur avendo un maggior possesso palla rispetto agli avversari non riesce a distendersi a causa dell'incessante pressione dei padroni di casa. Al 39' traversone insidioso di De Col, Mazzocchi non ci arriva per poco. Il primo tempo si conclude a reti bianche.

La ripresa inizia senza nessuna sostituzione per entrambi gli schieramenti. Il copione sembra lo stesso del primo tempo sebbene il Bari riesca a far circolare il pallone con maggiore scioltezza. Prima sostituzione della partita al 57' con Rover che prende il posto di Lunetta. Al 61' primo cambio anche nel Bari con Botta che rileva Antenucci. Grande occasione per Cheddira al 63': Dorval arriva sul fondo e crossa, il marocchino prova la deviazione ma non inquadra lo specchio per poco. Check per un presunto contatto tra Zaro e Mazzotta nell'area pugliese, il direttore di gara fa giocare. A 20 minuti dal 90' Esposito prova la soluzione da fuori ma il suo destro si perde alto sopra la traversa. Botta reclama per un contatto in area di rigore con Curto, per Dionisi non c'è nulla. Pericolosissimo il Südtirol al 75': Curto pesca Odogwu, sponda per Mazzocchi che calcia fuori da ottima posizione. Doppio cambio per Bisoli che al 76' toglie Mazzocchi e Fiordilino inserendo Casiraghi e Celli. Mignani punta su Schiedler, inserito al posto di Esposito al 79' e all'83' manda in campo anche Benali e Molina per Maiello e Maita. Mossa offensiva di Bisoli che all'87' manda in campo Larrivey per De Col. Il match sembra avviato sul pareggio Al secondo dei 4' di recupero il Südtirol sblocca il risultato: cross di Casiraghi dalla sinistra e colpo di testa di Rover che sovrasta Mazzotta e batte Caprile. Al 95' ci prova Cheddira con un destro facilmente parato da Poluzzi.

Südtirol-Bari 1-0: il tabellino

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col (87' Larrivey); Lunetta (57' Rover), Tait, Fiordilino (75' Celli), Belardinelli; Mazzocchi (75' Casiraghi), Odogwu. A disp.: Minelli, Marano, Siega, Carretta, Cisse, Eklu, Pompetti, Giorgini. All. Bisoli

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita (83' Molina), Maiello (83' Benali), Benedetti; Esposito (79' Scheidler), Antenucci (61' Botta), Cheddira. A disp.: Frattali, Matino, Morachioli, Zuzek, Ricci, Bellomo, Folorunsho, Mallamo. All. Mignani

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Carbone - Di Iorio

IV: Meraviglia

VAR: Banti

AVAR: Pezzuto

Note - ammoniti. Recupero: -, 4'