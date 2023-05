Südtirol-Bari 1-0, le pagelle: Di Cesare l'esempio da seguire, Mazzotta in affanno

Il Bari ha perso il primo round con il Südtirol, punito nei minuti di recupero del secondo tempo da un gol di Rover. La squadra di Mignani si è dovuta arrendere dopo una prova per certi versi troppo timida e attendista e ora è chiamata a ribaltare il risultato nella gara di ritorno, che si prospetta assai complicata, nonostante sia previsto un San Nicola con oltre 50mila spettatori.

I migliori Today

Di Cesare 6,5: Per spirito e interpretazione il capitano è ancora una volta il migliore tra i suoi, pur dovendo limitare un cliente scomodissimo come Odogwu. Al ritorno servono 11 cloni con la sua mentalità per ribaltare il risultato.

Cheddira 6: Nel primo tempo si esalta con il tunnel a Zaro e il tentato assiste per Benedetti. Nella ripresa può colpire alla mezz'ora ma spara fuori da buona posizione. Sembra vivo e pronto a colpire, gli serve l'episodio giusto.

Esposito 6: Ogni tanto scambia la posizione con Antenucci, abbassandosi per provare la soluzione dalla distanza. Meno preciso rispetto alle ultime uscite.

Maiello 6: Quasi 50 giorni dopo l'ultima partita è inevitabile un po' di difficoltà soprattutto nel trovare il ritmo giusto. Dà comunque il suo contributo, pur non riuscendo a far girare la squadra.

Maita 6: Quando Maiello è schermato è lui che va a prendersi la palla provando a far partire l'azione. Tanta lotta, ma quasi mai pericoloso nella trequarti avversaria.

Vicari 6: Con Di Cesare forma una coppia affidabile e attenta, dalle sue parti non si passa.

Caprile 6: Quasi mai sollecitato, risponde presente nelle rare occasioni in cui è chiamato in causa. Incolpevole sul gol.

I peggiori Today

Mazzotta 5: Mignani lo ripropone al posto di Ricci per avere più copertura dato che dal lato opposto c'è il più offensivo Dorval. Lui spinge poco e va spesso in affanno e in occasione del gol viene sovrastato da Rover.

Scheidler 5: Mandato in campo per fare ciò che fa il suo omologo Odogwu dalla parte opposta, pur essendo dotato di stazza non riesce a rivelarsi utile alla causa.

Dorval 5.5: Sostituisce Pucino con caratteristiche diverse. Pur proiettandosi in avanti riesce ad essere efficace difensivamente ma negli ultimi istanti concede troppo spazio per il cross a Casiraghi e Rover non perdona.

Benedetti 5,5: La sua fisicità in una partita del genere può fare la differenza, tuttavia, sembra patire un po' la tensione e ne viene fuori una prestazione un po' titubante.

Botta 5,5: Ci si aspettava portasse un po' di brio in più, invece col suo ingresso si limita a dare una mano più in fase di non possesso.

Antenucci 5,5: Mignani lo posiziona tra le linee ma lui riesce a produrre appena un tiro debole, senza mai creare vere apprensioni alla difesa altoatesina.

Mignani 5,5: Condizionato anche da alcune assenze come quelle di Pucino e soprattutto Folorunsho (in panchina ma non al top) cerca di impostare una gara accorta e attendista, forse troppo. Alla fine viene punito, per fortuna c'è la gara di ritorno per rimediare ma al suo Bari serve un'altra faccia.

Südtirol-Bari 1-0: pagelle e tabellino

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi 6; Curto 6,5, Zaro 6, Vinetot 6,5, De Col 6 (87' Larrivey sv); Lunetta 6 (57' Rover 7,5), Tait 6, Fiordilino 6 (75' Celli 6), Belardinelli 6; Mazzocchi 5,5 (75' Casiraghi 6,5), Odogwu 6,5. A disp.: Minelli, Marano, Siega, Carretta, Cisse, Eklu, Pompetti, Giorgini. All. Bisoli 6,5

BARI (4-3-3): Caprile 6; Dorval 5,5, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Mazzotta 5; Maita 6 (83' Molina sv), Maiello 6 (83' Benali sv), Benedetti 5,5; Esposito 6 (79' Scheidler sv), Antenucci 5,5 (61' Botta 5,5), Cheddira 6. A disp.: Frattali, Matino, Morachioli, Zuzek, Ricci, Bellomo, Folorunsho, Mallamo. All. Mignani 5,5

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Carbone - Di Iorio

IV: Meraviglia

VAR: Banti

AVAR: Pezzuto