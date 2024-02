Südtirol-Bari 1-0, le pagelle: Brenno e Benali pasticciano, Edjouma e Puscas evanescenti

Giornata da dimenticare per il Bari, sconfitto senza mai essere pericolospo a Bolzano contro il Südtirol. Passo indietro per gli uomini di Iachini, sovrastati dalla formazione altoatesina in una partita con poche occasioni (quasi tutte per la squadra di casa), decisa da un calcio di rigore nato da un'incomprensione tra Brenno e Benali.

Südtirol-Bari: le pagelle

Brenno 5,5: Non s'intende con Benali e abbatte Pecorino. L'errore costa il calcio di rigore trasformato da Casiraghi sul quale il brasiliano non può nulla.

Dorval 5: Soffre tanto contro Casiraghi e Davi. Preoccupato dalle incursioni, non si vede quasi mai nella metà campo avversaria.

Matino 5,5: In avvio salva su Tait. Attento in fase di marcatura, in alcuni frangenti va in affanno nel duello con Pecorino.

Vicari 6: Spesso mette una pezza alle imprecisioni dei compagni.

Guiebre 5: Preferito a Ricci sulla corsia mancina, soffre la spinta degli avversari e non va quasi mai in proiezione offensiva. Dal 69' Ricci 5,5: La musica non cambia anche col suo ingresso in campo.

Acampora 5,5: Torna titolare complice l'assenza di Maita. Meglio in fase di non possesso che nella gestione del pallone.

Benali 5,5: Rimedia un giallo dopo un quarto d'ora per un battibecco con Davi. Nonostante il cartellino non rinuncia a lottare in mezzo al campo, poi però è protagonista del malinteso con Brenno che costa il calcio di rigore per il Südtirol.

Edjouma 4,5: Prestazione negativa dell'ex FCSB. Non entra nel vivo del gioco e quando ha il pallone tra i piedi spesso finisce per perderlo. Dall'80' Bellomo: sv

Sibilli 5: Giornata negativa per il principale ispiratore dei Galletti. Impreciso al tiro, più volte s'intestardisce nel dribbling.

Kallon 5: Riproposto dall'inizio, si vede in una sola occasione, con un'accelerazione e un pallone messo in mezzo senza trovare compagni. Troppo poco. Dal 46' Nasti 5,5: Iachini lo sceglie per dare più peso all'attacco ma anche con lui le occasioni latitano.

Puscas 5: Un tiro fuori dallo specchio e un colpo di testa facilmente parato da Poluzzi. Ancora appesantito. Dall'80' Ménez: sv

Iachini 5: Nessuno credeva che potesse risolvere i problemi del Bari con uno schiocco di dita, ma neanche lui probabilmente si aspettava una partita così brutta dei suoi. La squadra deve ancora comprensibilmente assimilare le sue richieste nelle due fasi, ma il tempo non depone a suo favore.

Südtirol-Bari 1-0: pagelle e tabellino

SÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi 6; Giorgini 6,5, Scaglia 6,5, Cagnano 6,5; Molina 6,5 (79' Rauti sv), Tait 6 (79' El Kaouakibi sv), Arrigoni 6, Kurtic 6 (65' Lonardi 6), Davi 6,5; Pecorino 6,5 (62' Merkaj 6), Casiraghi 7 (79' Odogwu sv). A disp.: Drago, Mallamo, Ciervo, Broh, Cisco, Kofler, Peeters. All. Valente 6,5

BARI (4-3-1-2): Brenno 5; Dorval 5, Matino 5,5, Vicari 6, Guiebre 5 (69' Ricci 5,5); Acampora 5,5 (70' Lulic sv), Benali 5,5, Edjouma 4,5 (80' Bellomo sv); Sibilli 5; Kallon 5 (46' Nasti 5,5), Puscas 5 (80' Ménez sv). A disp.: Pissardo, Achik, Maiello, Zuzek, Pucino, Dachille, Morachioli. All. Iachini 5

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti: Tolfo - Miniutti

IV: Di Francesco

VAR: Di Martino

AVAR: Tremolada

Marcatori: 60' rig. Casiraghi (S)

Note - ammoniti: 16' Benali (B), 16' Davi (S), 29' Cagnano (S), 90' Scaglia (S). Recupero: 1', 6'