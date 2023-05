Südtirol-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

È arrivata una delle giornate più attese della stagione del Bari: questa sera alle 20:30 i galletti scenderanno in campo in casa del Südtirol per la semifinale di andata dei play-off di Serie B 2022-2023.

In uno stadio Druso completamente esaurito la squadra di Michele Mignani, che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto qualificandosi direttamente per questo step della lotteria promozione, affronterà la formazione allenata da Pierpaolo Bisoli che aveva chiuso sesta e lo scorso venerdì ha eliminato la Reggina vincendo 1-0 nel turno preliminare disputato in casa.

Al contrario della partita tra altoatesini e amaranto che era in gara secca, la semifinale (così come la finale) si articola in gara di andata e ritorno (l'appuntamento al San Nicola è per il 2 giugno alle 20:30), una differenza della quale entrambe le compagini che aspirano ad essere promosse in Serie A dovranno necessariamente tenere conto, seppur con sfumature diverse (il Bari, infatti, essendo arrivato terzo accederebbe alla finale anche in caso di parità dopo i tempi supplementari).

A dirigere l’incontro sarà il signor Federico Dionisi della Sezione de L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Signori Ciro Carbone di Napoli e Damiano Di Iorio di Verbano Cusio Ossola. Quarto ufficiale sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, mentre in sala video ci saranno Luca Banti di Livorno (VAR) e Ivano Pezzuto di Lecce (AVAR).

Per Dionisi un solo precedente (favorevole) con il Bari, diretto in Coppa Italia 2022-2023, il 31 luglio 2022 Bari-Padova 3-0, mentre sono 5 i precedenti con il Südtirol (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta).

Südtirol-Bari: i precedenti

Tra Südtirol e Bari esistono soltanto tre precedenti, uno in Supercoppa di Serie C (2021-2022) e due nel campionato di Serie B (2022-2023). Il bilancio è in perfetta parità con una vittoria a testa e un pareggio. In Supercoppa di Serie C, al San Nicola, vinsero gli altoatesini (1-2 vantaggio di D'Errico, poi i gol di De Col e Casiraghi). Nelle due partite della stagione regolare di Serie B, invece, ci sono stati un pareggio ancora al San Nicola (2-2 doppio vantaggio ospite con Tait e Odogwu, poi i gol di Di Cesare e Salcedo) e una vittoria dei Galletti al Druso (0-1 Morachioli al 93').

Come arriva il Südtirol

Nel Südtirol l'unico indisponibile dovrebbe essere Andrea Masiello: il difensore, ex della partita, aveva già saltato le due gare di campionato contro il Bari, e non ci sarà neanche in questa occasione visto l'infortunio subito contro la Reggina. I prescelti nel 4-4-2 di mister Bisoli dovrebbero essere Poluzzi tra i pali, Curto, Zaro, Vinetot e De Col in difesa; Rover e Belardinelli dovrebbero agire sulle corsie esterne con Tait e Fiordilino nel mezzo. In attacco Mazzocchi sembra essere in vantaggio su Cissé e Casiraghi per affiancare Odogwu.

Come arriva il Bari

Per la semifinale di andata contro i tirolesi Michele Mignani ha convocato il 24 giocatori. Nella lista non figurano Damir Ceter e Raffaele Pucino, entrambi alle prese con problemi fisici. Il tecnico dei biancorossi dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Caprile tra i pali. I quattro difensori saranno molto probabilmente Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. A centrocampo potrebbe esserci il rientro tra i titolari di Maiello, accanto ai quali dovrebbero agire Maita e Benedetti. Salvo sorprese Folorunsho si muoverà da trequartista alle spalle del duo di attaccanti composto da Cheddira ed Esposito.

Südtirol-Bari: probabili formazioni

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Rover, Tait, Fiordilino, Belardinelli; Mazzocchi, Odogwu. All. Bisoli

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. All. Mignani

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Carbone - Di Iorio

IV: Meraviglia

VAR: Banti

AVAR: Pezzuto

Südtirol-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale d'andata dei play-off di Serie B, Südtirol-Bari con calcio d'inizio alle 20:30, sarà visibile in diretta streaming su Dazn, e in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251). La partita potrà essere vista in streaming anche su Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.