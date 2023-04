Südtirol-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Pasquetta a Bolzano per il Bari, che alle 15 sarà impegnato sul campo del Südtirol in un importantissimo scontro diretto per il terzo posto, valevole per la 32ª giornata di Serie B.

La squadra allenata da Michele Mignani, dopo la vittoria interna col Benevento, è tornata al terzo posto in solitaria scavalcando gli altoatesini di un punto e mantenendo a 6 punti il distacco dal secondo posto del Genoa.

Entrambe le realtà, accomunate dall'essere due neopromosse ma con un background storico e sociale profondamente diverso, arrivate a questo punto della stagione sognano in grande, consapevoli che la partita di oggi pomeriggio potrebbe rivestire un'importanza decisiva per gli equilibri della classifica. Per l'occasione il Druso, incluso il settore ospiti dove ci saranno circa 600 sostenitori pugliesi, sarà tutto esaurito. Chi non ci sarà di sicuro è Andrea Masiello, ex al veleno della partita, escluso per non meglio precisati "motivi di sicurezza".

Dirigerà la sfida l'internazionale Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, fischietto che ha diretto i Galletti in 4 occasioni con 2 vittorie e 2 pareggi. Con lui gli assistenti Lombardo e Rossi e il quarto uomo Rispoli. Al monitor Serra (VAR) e Paganessi (AVAR).

Südtirol-Bari: i precedenti

Tra Bari e Südtirol esistono solo due precedenti, entrambi al San Nicola, in cui i biancorossi pugliesi non hanno mai vinto. Il primo, datato 30 aprile 2022, risale alla Supercoppa di Serie C: quella partita finì 1-2 per il club di Bolzano. Nonostante D'Errico avesse portato avanti il Bari nel primo tempo, il Südtirol pareggiò nella ripresa con De Col e poi segnò il gol della vittoria con Casiraghi. Nel precedente in campionato di questa stagione, invece, il punteggio è stato di 2-2: vantaggio discusso di Tait, raddoppio di Odugwu, poi le reti di Di Cesare e Salcedo per riequilibrare il risultato.

Come arriva il Südtirol

Tra le fila della squadra di Pierpaolo Bisoli tre assenti: Masiello, Celli e Belardinelli, mentre recupera Curto. Il tecnico degli altoatesini dovrebbe disporre i suoi con il 4-4-2: Poluzzi tra i pali, poi la difesa con Curto, l'ex Berra, Zaro e De Col. A centrocampo Rover e Casiraghi esterni, con Fiordilino e Tait nel mezzo, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Odugwu e Mazzocchi.

Come arriva il Bari

Michele Mignani ritrova tra i convocati Benali, assente contro il Benevento ma dovrà fare a meno di Scheidler per un fastidio muscolare. Al Druso il tecnico biancorosso punterà sulla difesa tipo con Di Cesare e Vicari affiancati da Pucino e Mazzotta. A centrocampo imprescindibili Maiello e Benedetti, da verificare la presenza di Maita che potrebbe essere in ballottaggio con Molina. Sulla trequarti non si può affatto escludere l'impiego di Folorunsho dal 1' alle spalle di Cheddira e Antenucci, la miglior coppia gol della B.

Südtirol-Bari: probabili formazioni

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Berra, Zaro, De Col; Rover, Fiordilino, Tait, Casiraghi; Odugwu, Mazzocchi. All. Bisoli

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Lombardo - Rossi M.

IV: Rispoli

VAR: Serra

AVAR: Paganessi

Südtirol-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 32ª giornata di Serie B, Südtirol-Bari, in programma allo stadio Druso di Bolzano con calcio d'inizio alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming da Dazn ma sarà visibile anche in televisione su Sky Sport (canale 254). Il match sarà visibile anche per gli abbonati a Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.