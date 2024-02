Südtirol-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Ottenuti due successi in altrettante partite alla guida del Bari, entrambe davanti al pubblico del San Nicola, Giuseppe Iachini è atteso dalla prima trasferta della sua avventura biancorossa contro il Südtirol.

La sfida di Bolzano viene unanimemente considerata un importante banco di prova per i Galletti, i quali sembrano aver ritrovato slancio dopo il secondo cambio in panchina della stagione. Un'eventuale vittoria al Druso consentirebbe al Bari, decimo a quota 33, di continuare la rincorsa alla zona play-off, ora distante un solo punto.

Gli altoatesini, storicamente una formazione spigolosa da affrontare per i biancorossi, nello scorso turno hanno pareggiato 2-2 sul campo del Catanzaro e saranno certamente desiderosi di conquistare altri punti per lasciarsi alle spalle le zone calde della classifica (al momento sono quattordicesimi con 28 punti, con un margine di tre lunghezze sui play-out).

Dirigerà la partita la signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno coadiuvata da gli assistenti Tolfo e Miniutti, col signor Di Francesco nelle vesti di quarto uomo, mentre al VAR ci sarà la coppia formata da Di Martino e Tremolada.

Come arriva il Südtirol

Al tecnico dei bolzanini Federico Valente mancheranno gli indisponibil Rover, Vinetot ed El Kaouakibi, ma in compenso ritrova Giorgini dopo un turno di squalifica. Proprio quest'ultimo potrebbe insidiare Kofler per completare il terzetto di difesa davanti a Poluzzi con Scaglia e Cagnano. Torna disponibile dopo un turno di stop anche l'ex al veleno Andrea Masiello, il quale tuttavia come accaduto in occasione di tutte le altre partite con il Bari non è stato convocato (sul sito ufficiale del Südtirol non è neanche incluso tra gli ex della partita, al contrario di Molina e Mallamo). Kurtic agirà da vertice basso affiancato da Arrigoni e da capitan Tait, mentre l'ex biancorosso Molina e Davì dovrebbero agire sugli esterni. In attacco si va verso la conferma della coppia Pecorino-Casiraghi.

Come arriva il Bari

Beppe Iachini a Bolzano non potrà contare sullo squalificato Valerio Di Cesare e sull'infortunato Mattia Maita. Per rimpiazzare il capitano al centro della linea difensiva che agirà davanti a Brenno, la scelta dovrebbe ricadere su Matino in coppia con Vicari, con Dorval e Ricci a completare il reparto. A centrocampo con Benali ed Edjouma, stando a quanto riferito dal tecnico in conferenza, Acampora sembra in vantaggio su un Lulić non ancora al top della condizione. Non dovrebbe cambiare nulla in attacco con Sibilli a muoversi da trequartista alle spalle del duo Ménez-Puscas.

Südtirol-Bari: probabili formazioni

SÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Kofler, Scaglia, Cagnano; Molina, Tait, Kurtic, Arrigoni, Davì; Pecorino, Casiraghi. All. Valente

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Acampora, Benali, Edjouma; Sibilli; Ménez, Puscas. All. Iachini

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti: Tolfo - Miniutti

IV: Di Francesco

VAR: Di Martino

AVAR: Tremolada

Südtirol-Bari: i precedenti

Südtirol e Bari si sono affrontate finora in sei precedenti ufficiali. Nel testa a testa è avanti il Bari, vincitore di tre partite, contro due successi degli altoatesini e un pareggio. Nelle gare disputate a Bolzano le due squadre vantano una vittoria ciascuno.

Nella partita di andata della stagione in corso, giocata al San Nicola il 9 dicembre 2023, il Bari si è imposto 2-1 (gol di Sibilli, Vinetot e Di Cesare).

Südtirol-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Südtirol-Bari valevole per la 26ª giornata di Serie B in programma sabato 24 febbraio alle 14 allo Stadio Druso di Bolzano verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 254) e in streaming su Dazn e Now.