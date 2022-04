Taranto-Bari, le probabili formazioni: tre assenti tra i galletti. Allo Iacovone torna Galano

Serie C Girone C

I verdetti di fine stagione per Taranto e Bari, avversarie nel derby di Puglia della 37ª giornata di Serie C, sono già acquisiti, con gli ionici che hanno festeggiato la matematica salvezza e i galletti che hanno vinto il Girone C dopo una splendida cavalcata, conquistando la promozione in B.

Eppure oggi pomeriggio alle 17:30, quando l'arbitro fischierà il calcio d'inizio del derby, c'è da star certi che nessuna delle due compagini vorrà uscire dal campo battuta in virtù dell'accesissima rivalità che divide i rispettivi sostenitori. "Cercheremo di vincere anche per i nostri tifosi che non potranno essere lì" ha assicurato il tecnico dei biancorossi Michele Mignani, riferendosi al divieto di trasferta imposto alla tifoseria barese (come fu per i tarantini all'andata).

Taranto-Bari: i precedenti

Tra Taranto e Bari esistono complessivamente 47 precedenti ufficiali, ripartiti tra Serie B, Serie C e Coppa Italia. Nel testa a testa tra le due squadre sono in vantaggio i biancorossi con 20 successi contro i 13 dei tarantini, mentre 14 partite sono finite in parità. La proporzione cambia prendendo in esame esclusivamente i confronti disputati in casa dei rossoblu dove si contano 11 successi del Taranto, 11 pareggi e soltanto 2 vittorie dei galletti, entrambe in Coppa Italia, risalenti al 1970 e al 1983. Il Bari, dunque, non ha mai vinto in campionato in terra ionica, fatto che potrebbe costituire un'ulteriore motivazione per la truppa di Mignani.

L'ultimo incrocio ufficiale tra le due squadre risale al girone d'andata del campionato in corso, nel match disputato lo scorso 12 dicembre 2021 al San Nicola, finito 3-1 per il Bari con le reti di Pucino, Botta e Antenucci e il gol della bandiera di Giovinco.

L'ultimo incontro disputato allo Iacovone, invece, risale al campionato di Serie B 1992-1993, in una derby terminato 0-0, all'interno di una stagione al termine della quale i biancorossi si piazzarono a metà classifica e gli ionici retrocessero.

Come arriva il Taranto

Nel Taranto non saranno a disposizione gli squalificati Versienti e Di Gennaro (ex della sfida) oltre agli infortunati Civilleri, Diaby, Barone e Guastamacchia. Laterza dovrebbe disporre i suoi con il 4-4-2: a difendere i pali rossoblu ci sarà Chiorra, mentre la difesa sarà probabilmente composta da Riccardi, Zullo, Granata e Ferrara. In mediana, con tutta probabilità ci saranno il capitano Marsili e Labriola, mentre Mastromonaco e Santarpia presidieranno le corsie esterne. L'attacco, invece, sarà guidato dalla coppia Saraniti-Giovinco.

Come arriva il Bari

Per la sfida agli ionici, Michele Mignani dovrà fare a meno di tre calciatori: lo squalificato Terranova, e i due infortunati Pucino (reduce da intervento al ginocchio sinistro) e Scavone (fastidio muscolare). Stando alle anticipazioni della vigilia, il 4-3-1-2 del tecnico biancorosso dovrebbe prevedere Frattali in porta e una linea difensiva composta da Belli, capitan Di Cesare, Gigliotti e Ricci. A centrocampo, molto probabilmente verranno impiegati Maita, Maiello e D'Errico, mentre dalla trequarti in su i prescelti dovrebbero essere Galano, Antenucci e Paponi.

Taranto-Bari: le probabili formazioni

TARANTO (4-4-2); Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Mastromonaco, Marsili, Labriola, Santarpia; Giovinco, Saraniti. All. Laterza

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Gigliotti, Ricci; Maita, Maiello, D'Errico; Galano; Antenucci, Paponi. All. Mignani

Arbitro: Calzavara di Varese

Assistenti: Caso - Pellino

IV: Totaro

Taranto-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Il derby Taranto-Bari della 37ª giornata di Serie C, in programma sabato 16 aprile 2022 alle 17:30, verrà trasmesso in streaming su Eleven Sports, e sarà visibile agli abbonati su Smart TV, device mobili e computer. Contestualmente, la partita verrà trasmessa anche su Sky Sport (canale 252).