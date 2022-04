Taranto-Monopoli, Colombo: "Non dobbiamo sottovalutare l'avversario. Secondo posto? Ci crediamo"

Serie C Girone C

Per continuare a volare in alto. Il Monopoli, reduce da sei vittorie di fila, ha l'occasione di arricchire il proprio bottino nel match di recupero contro il Taranto che si giocherà mercoledì 6 aprile allo stadio Iacovone (ore 14:30). Un derby pugliese delicato, dove di fronte ci sarà una squadra a caccia di un successo assente dal 22 dicembre (contro la Turris, per 2-1): i biancoverdi sono comunque pronti a seguire la scia positiva delle ultime settimane, poiché un eventuale successo li porterebbe al secondo posto in solitaria. Il tecnico Alberto Colombo ha presentato la sfida alla vigilia.

Sulla partita: "Credo nel Monopoli secondo, abbiamo le qualità per fare più punti possibili in queste ultime partite. Ci aspetta una partita complicata, affronteremo un avversario che sarà disposto a tutto per fare punti. Non dobbiamo sottovalutare l'avversario o fare l'errore di sentirsi più forti, le cose non vengono da sole e dobbiamo metterci del nostro innalzando il nostro livello".

Sulle condizioni della squadra: "Saranno assenti Basile e Rossi, per dei problemi alla caviglia. Out Mercadante per squalifica, tra i convocati ci saranno Piccinni e Fornasieri. Valuteremo due situazioni, ossia il dispendio di energie che abbiamo messo in conto nella gara contro la Paganese e poi chi sarà più fresco rispetto ad altri giocatori che hanno speso di più".

Sulla situazione di classifica: "Inevitabile pensare al secondo posto, non vogliamo nasconderci e proseguire step by step. Ogni volta che si raggiungere un obiettivo è giusto puntare a qualcosa di più prestigioso, non è un caso che siamo lì nelle prime posizioni di classifica. Il gruppo è maturo ed è conscio dell'importanza della partita e delle possibilità di quello che ci può dare un risultato positivo. Ci vuole tranquillità con la giusta voglia di portare a casa l'intera posta in palio".