Taranto-Monopoli, Colombo: "Approccio sbagliato, gli avversari hanno avuto più cattiveria"

Serie C Girone C

Dopo sei vittorie consecutive il Monopoli ha ritrovato la sconfitta nel derby pugliese contro il Taranto, non riuscendo dunque ad agganciare il secondo posto solitario in classifica. 2-0 il risultato finale, maturato nelle prime battute del match con le reti di Saraniti al 10' e Giovinco al 14'. Si è interrotto dunque il cammino proficuo dei biancoverdi a seguito di una prestazione nella quale l'approccio non è stato efficicente, come ha spiegato il tecnico Alberto Colombo nel post-gara.

Queste le sue dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook del club: "Il Taranto ha messo più cattiveria e voglia di vincerla, non sembravamo gli stessi che spesso hanno fatto delle buone prestazioni, quando sei lì devi cercare sempre di alzare l'asticella a livello mentale. L'approccio sbagliato ha messo in salita la gara. La reazione a quello che succedeva è stata lenta, in mezzo al campo abbiamo fatto un po' di fatica sulle seconde palle. Non piace perdere a nessuno, mi innervosisce la sconfitta vedendo le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente, la prova globale contro il Taranto non è stata eccelsa. Spero che sia uno stimolo in vista dell'impegno col Palermo".