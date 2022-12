Taranto-Monopoli, il derby pugliese finisce a reti bianche

Secondo risultato utile consecutivo per il Monopoli che, dopo la vittoria per il 5-1 sulla Gelbison, ha incassato un pareggio contro il Taranto: 0-0 il risultato finale, al termine di una partita che non ha regalato grandi emozioni, iniziata inoltre in ritardo di diciassette minuti a causa di alcuni problemi all'impianto di illuminazione dello stadio Iacovone. Il ritmo è stato lento per tutto l'arco dell'incontro, anche se non è di certo mancato l'agonismo; il Monopoli è così salito a quota 26 punti in classifica.

Taranto-Monopoli, il tabellino

F.C. TARANTO 1927 (3-5-1-1): Vannucchi; Evangelisti, Manetta, Formiconi; Mastromonaco, Mazza, Labriola (52′ Provenzano), Romano A., Ferrara; Romano G. (46′ Guida); Tommasini. A disp.: Loliva, Caputo, Maiorino, Vona, Brandi, La Monica. Allenatore: Capuano Ezio.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): Vettorel; De Santis (34′ Fornasier (84′ Cascella)), Drudi, Bizzotto; Viteritti, Hamlili, Vassallo (84′ Piccinni), Manzari (69′ Corti); Rolando; Starita, Fella. A disp.: Avogadri, Dibenedetto, Montini, Radicchio. Allenatore: Pancaro Giuseppe.

Arbitro: Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. Assistenti: Stefano Galimberti della sezione di Seregno – Giacomo Monaco della sezione di Termoli. Quarto Ufficiale: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido.

Ammoniti: Manetta (T), Ferrara (T), Mastromonaco (T), Provenzano (T); Hamlili (M), Vassallo (M), Drudi (M), Bizzotto (M), Fella (M), Pancaro (M). Espulsi: Labriola (T).

Note: recupero 3’ pt, 5’ st. Angoli:

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli