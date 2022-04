Taranto-Monopoli, le info sulla prevendita del settore ospiti

Girone C

Il Monopoli ha reso note le disposizioni per l'acquisto dei biglietti del recupero contro il Taranto, in programma mercoledì 6 aprile allo stadio Iacovone alle ore 14:30. I tifosi biancoverdi potranno acquistare i tagliandi al costo di 6,80 euro; i posti disponibili sono 500.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

In occasione dell’incontro Taranto-Monopoli in programma mercoledì 6 aprile alle ore 14.30, è attiva la prevendita dei tagliandi per il settore “Ospiti” dello stadio “Erasmo Iacovone”, al costo di € 6,80, fino ad un massimo di 500 posti.

È possibile acquistare i tagliandi presso tutti i punti vendita Vivaticket fino a martedì 5 aprile alle ore 19.00.

Punti vendita Vivaticket a Monopoli:

Tabaccheria Palmitessa Paolo

indirizzo: via Roma, 141 Monopoli

telefono: 080 748007

email: marcopalmitessa@alice.it

orari: Lun-Sab: 08.00/13.00 16.00/21.00 Dom:chiuso.

Tabaccheria Allegretti Vito

indirizzo: Largo Plebiscito, 16 Monopoli

telefono: 080 9306239

email: allegretti1@alice.it

orari: Lun-Ven: 07.30/13.00 15.30/21.30 Sab: 07.30/13.00 15.30/22.00 Dom: 09.30/13.00.

PERCORSO CONSIGLIATO

Da Monopoli proseguire per Castellana, Putignano, Noci, Mottola ed imboccare la strada statale 100 verso Taranto.