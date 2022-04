Taranto-Monopoli, le probabili formazioni: tre rientri dal primo minuto per i biancoverdi

Serie C Girone C

Occasione ghiotta per il Monopoli, che vincendo il recupero contro il Taranto di oggi (allo stadio Iacovone, ore 14:30) può staccare il Catanzaro e portarsi al secondo posto solitario in classifica. I biancoverdi stanno attraversando un bel periodo di forma, grazie alle sei vittorie di fila di cui l'ultima contro la Paganese per 1-0: tuttavia gli uomini guidati da Giuseppe Laterza, reduci dal pareggio a reti bianche con la Juve Stabia, sono a caccia di un successo che manca dal 22 dicembre e che tanto serve per migliorare la delicata situazione di classifica.

I rossoblù dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1. Chiorra in porta, Riccardi e Ferrara agiranno rispettivamente nei ruoli di terzino destro e sinistro. Sulla trequarti presente Giovinco, le corsie esterne dovrebbero essere presiedute da Versienti (a destra) e uno tra Santarpia e De Maria; Saraniti agirà da centravanti.

3-5-2 invece per gli ospiti. Tra i pali Loria, in difesa c'è il rientro dall'inizio di Arena che completerà il reparto con Bizzotto e Pambianchi; sull'out di sinistra c'è il ritorno da titolare di Guiebre, mentre in mezzo al campo potrebbe trovare un posto Hamlili. Davanti Starita può rivestire una maglia da titolare al fianco di Borrelli.

Taranto-Monopoli, le probabili formazioni

TARANTO (4-2-3-1): CHiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara; Civilleri, Di Gennaro; Versienti, Giovino, Santarpia; Saraniti. All.Laterza.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Pambianchi; Viteritti, Bussaglia, Hamlili, Vasallo, Guiebre; Starita, Borrelli. All. Colombo.