Taranto-Monopoli, 14 positivi nel gruppo squadra rossoblù: disposto il rinvio del derby

La gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone C, doveva essere giocata domenica 20 marzo. Dopo la richiesta di rinvio da parte del club ionico la Lega Pro l'ha riprogrammata per mercoledì 6 aprile