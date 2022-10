Taurino e Palazzo fanno gioire il Bitonto: battuta la Puteolana per 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa Bitonto

Il Bitonto si rilancia contro la Puteolana e centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella nel recupero al cospetto del Matera dello scorso 12 ottobre. Allo stadio Città degli Ulivi i neroverdi hanno ottenuto una vittoria per 2-0: a risultare decisive sono state le reti di Taurino su calcio di rigore al 40' e di Palazzo al 92'. Con questo successo il Bitonto è salito a quota 8 punti in classifica; domenica 23 ottobre ci sarà l'impegno in trasferta nel derby contro il Molfetta.