Team Altamura, al momento non c'è nessuna manifestazione di interesse

Alcuna nessuna manifestazione di interesse per il Team Altamura. A rivelarlo è stata la stessa attuale società che, come già spiegato in un precedente comunicato, vuole disimpegnarsi; è stato inoltre lanciato un altro appello per l'acquisizione del titolo, nel quale la dirigenza ha detto di voler attendere il 22 giugno prima di considerare le diverse opzioni sul tavolo. Il futuro della squadra biancorossa, dunque, appare ancora incerto.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Team Altamura tramite la propria pagina Facebook:

Facendo seguito al comunicato del 6 Giugno 2022 e dopo l'incontro avvenuto con la amministrazione comunale, non vi è stato nessun riscontro in merito alla decisione di disimpegno da parte di tutta la attuale dirigenza .

Sia la dirigenza che la amministrazione comunale, ad oggi, non hanno ricevuto nessun tipo di manifestazione di interesse da eventuali terze persone interessate all'acquisto. Nessuna novità dopo dieci giorni dal precedente comunicato .

Tutta la dirigenza della società ribadisce la ferma e irrevocabile decisione di lasciare, tra l'altro comunicata anche a Sindaca e Assessore in sede di riunione.

Ribadiamo la necessità e la volontà di trovare una soluzione in tempi stretti, in modo tale da non avere problemi con la iscrizione al prossimo campionato , che non puo' più essere garantita dalla attuale dirigenza .

Pertanto facciamo appello a chiunque fosse interessato alla acquisizione del titolo, vi è la massima disponibilità a trattarne il passaggio . Attendiamo la data di Mercoledì 22 Giugno 2022,dopo la quale si prenderanno in considerazione tutte le opzioni, compresa quella molto dolorosa di cessione del titolo in altra sede.

Sarebbe la sconfitta di tutti , la nostra e della intera città , la Altamura così tanto decantata a livello imprenditoriale, che pero' rischia di perdere un patrimonio calcistico invidiabile dopo anni di sacrificio e passione .

FORZA ALTAMURA .