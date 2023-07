Team Altamura, Andrea Petta rinforza la difesa biancorossa

Il Team Altamura puntella la difesa con un innesto di assoluta esperienza: Andrea Petta è un nuovo calciatore biancorosso. Centrale classe 1992, nella passata stagione ha vestito la maglia del Barletta raccogliendo 33 presenze e 2 reti; in precedenza, dal 2020 al 2022, si era messo in mostra con il Bitonto, per un totale di 63 presenze e 5 gol.

Petta ha un lungo passato in Serie C: Casertana, Sicula Leonzio, Bisceglie, Melfi, Racing Club Roma, L'Aquila e Siracusa le squadre in cui ha militato. La sua firma va a rafforzare una rosa che ha accolto già giocatori di alto livello come Nicola Loiodice, Massimo D'Angelo e Riccardo Lattanzio, senza dimenticare le conferme di Francesco Bertolo, Salvatore Molinaro e Simone Bolognese.

La squadra intanto ha iniziato la preparazione estiva allo stadio D'Angelo, dove lavorerà fino al 31 luglio prima del ritiro in programma dal primo al 13 agosto a Chianciano Terme.