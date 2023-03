Team Altamura, arriva un pareggio al cospetto del Lavello (1-1)

Squadra in casa

Squadra in casa Lavello

Terzo risultato utile di fila per il Team Altamura, dopo il pareggio contro il Brindisi e la vittoria sulla Nocerina: allo stadio Lorusso di Venosa i biancorossi hanno incassato un 1-1 al cospetto del Lavello. Sono stati i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Romano al 13', tuttavia gli ospiti hanno riacciuffato il match quasi subito grazie al sigillo realizzato da Mattera. Il Team Altamura, all'undicesimo pareggio stagionale, è salito a quota 44 punti in classifica.