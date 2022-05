Team Altamura, contro il Bisceglie biglietti al costo di 3 euro: le info

In vista dello scontro diretto per la salvezza contro il Bisceglie di domenica 15 maggio, allo stadio D'Angelo (ore 16:00), il Team Altamura ha reso noto che i biglietti avranno il costo di 3 euro: i tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita ufficiali o direttamente al botteghino dello stadio, mentre non saranno accettati gli accrediti e gli abbonamenti non saranno validi.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Team Altamura tramite i propri canali ufficiali:

SALVIAMOCI INSIEME

TUTTI ALLO STADIO

Fischio d'inizio ore 16:00, domenica 15 maggio

?????? ?€

I biglietti saranno acquistabili in prevendita presso i punti vendita ufficiali:

- Bar Commercio (Via Nicola Melodia)

- Bar degli Amici (Via Briga)

- Bistrot del Borgo (Piazza Duomo)

Il prezzo del biglietto al botteghino sarà di 3€

Non saranno accettati accrediti.

Gli abbonamenti non saranno validi.

Info Ticket Settore Ospiti

Informiamo tutti i sostenitori del Bisceglie che i biglietti del settore ospiti saranno disponibili presso lo Stadio Tonino D’Angelo a partire dalle ore 15:00.

Recarsi direttamente all’ingresso dedicato al settore ospiti dove sarà previsto un botteghino dedicato.

Costo biglietto: €3