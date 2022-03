Riccardi replica a Baradji: pari e patta nel derby tra Team Altamura e Bitonto

Inizia con un pareggio l'avventura di Alessandro Potenza sulla panchina del Bitonto: allo stadio D'Angelo il derby contro il Team Altamura è terminato 1-1, con Ziello e Iadaresta che subito creano delle occasioni rispettivamente per i padroni di casa e per gli ospiti. Questi ultimi si fanno poi vedere in avanti nell'occasione creata da Manzo, il cui tiro finisce però fuori. Nella ripresa passa in vantaggio il Team Altamura grazie a Baradji, che insacca dalla distanza direttamente all'incrocio (54'); il Bitonto resta successivamente in dieci per l'espulsione del portiere Cannizzaro, che anticipa con la mano Lorusso fuori dall'area di rigore: la gara sembra in salita ma Riccardi, su assist filtrante di Lattanzio, pareggia i conti all'85'. Il Team Altamura sale a 31 punti, mentre il Bitonto aggancia il secondo posto a quota 54, stesso quantitativo del Francavilla sul Sinni.