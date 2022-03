Team Altamura-Bitonto, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Il Bitonto ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti del derby contro il Team Altamura di domenica 13 marzo, che si terrà allo stadio D'Angelo alle ore 15:30. I tifosi neroverdi potranno acquistare i tagliandi al prezzo unico di 10 euro.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

Per la partita Team Altamura – Bitonto, in programma domenica 13 marzo, alle ore 15,30, allo stadio “Tonino D’Angelo” di Altamura (BA), e valevole per la 28^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H, ecco le informazioni sulla vendita dei tagliandi per i tifosi del Bitonto.

Costo del tagliando: € 10 (prezzo unico).

Punti vendita:

Biglietteria settore ospiti stadio “Tonino D’Angelo” di Altamura (BA), attivo nella giornata di domenica 13 marzo, prima della partita, a partire dalle ore 14,30.

Si ricorda a tutti i sostenitori neroverdi che la capienza, in virtù dei dispositivi di legge, è al 75% e che per accedere allo stadio è necessario essere dotati di Super Green Pass, da esibire all’ingresso unitamente al tagliando di accesso e ad un documento di identità in corso di validità.