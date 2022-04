Team Altamura, blitz prezioso sul campo del Rotonda: vittoria poderosa per 4-1

Altro successo importantissimo in trasferta per il Team Altamura, che allo stadio Di Sanzo ha messo in scena una prova di forza battendo il Rotonda per 4-1. I biancorossi hanno archiviato la pratica già nel primo tempo: a sbloccare il risultato al 6' è stato Lorusso, con un destro sugli sviliuppi di un calcio d'angolo battuto da Lucchese, che poi sempre su corner ha servito Sall per il raddoppio al 36'; il tris invece l'ha firmato Abreu grazie ad una violenta conclusione al 44' (quinto centro per lui). Nella ripresa il Rotonda ha accorciato le distanze in occasione della rete di Saverino (51'), mentre a chiudere i giochi definitivamente suggellando una bella prestazione ci ha pensato Lucchese, al 94', con un gol dalla lunghissima distanza. Il Team Altamura sale a quota 38 punti e allontana almeno per il momento le zone calde della classifica.