Molinaro replica a Malaccari al fotofinish: pari del Team Altamura contro il Brindisi

Secondo pareggio consecutivo per il Team Altamura, nel derby pugliese disputato allo stadio D'Angelo contro il Brindisi. 1-1 il risultato finale di un match dove i padroni di casa hanno ristabilito l'equilibrio in extremis. Dopo il primo tempo terminato a reti bianche, i biancazzurri hanno trovato il vantaggio grazie al gol di Malaccari giunto al 47'; nel finale però la formazione guidata da Ciro Ginestra è andata a segno con Molinaro, al quinto centro personale (90'). Il Team Altamura è salito così a quota 10 punti in classifica, tanti quanti quelli ottenuti da Nocerina e Martina.

Team Altamura-Brindisi, il tabellino

ALTAMURA: Spina, Lacassa, Mattera, Colella (30’ Ganci), Schiavino (58’ Serra), Dipinto, Murtas, Bolognese (71’ Prinari), Croce, Sosa (63’ Molinaro), Caputo (58’ Bertolo). A DISPOSIZIONE: Guido, Bertolo, Kanoute, Ganci, Farinola, Serra, Prinari, Letizia, Molinaro. ALLENATORE: Ginestra.

BRINDISI: Vismara, Esposito (86’ Di Giulio), Zampa, Cancelli, D’Anna(86’ Gorzelewski), Valenti, Malaccari (58’ Dammacco), Sirri, Palumbo (76’ Mancarella), Baldan, Santoro (69’ Di Piazza). A DISPOSIZIONE:Oliveto, Gorzelewski, Triarico, Di Piazza, Dammacco, De Rosa, Di Giulio, Mancarella, Stauciuc. ALLENATORE: Danucci.

AMMONITI: 27’ Di Pinto (A), 31’ D’Anna (B), 84’ Dammacco (B).

ESPULSI:

MARCATORI: 47’ Malaccari (B), 90’ Molinaro (A).

RECUPERO PRIMO TEMPO: 1’.

RECUPERO SECONDO TEMPO: 5’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi