Team Altamura, i calciatori col minutaggio più alto nella stagione 2021/2022

Tra tutti i calciatori che sono scesi in campo con la maglia del Team Altamura, 7 hanno superato la quota di 2000' di impiego. E facendo un'ulteriore selezione, la top 5 è composta da giocatori che hanno raccolto più di 2500': in cima alla graduatoria c'è il giovane centrocampista Moussa Baradji, che ha racimolato 37 presenze e 3026'; dietro di lui il difensore centrale Giuseppe Mattera, impiegato per 2816'. Salvatore Molinaro ha collezionato più presenze di tutti (39), ma è stato utilizzato per 2516'.

Un altro attaccante, GIuseppe Tedesco, ha racimolato 2508', distanziando di poco Carlo Clemente (2505' disputati).