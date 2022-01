Team Altamura, il mese di gennaio per provare ad allungare la striscia positiva: tutti gli impegni

Reduce da due trasferte consecutive negli ultimi due impegni del 2021 (vittoria col Nola per 1-0 e pareggio a reti bianche contro il Bisceglie) il Team Altamura, che è attualmente al tredicesimo posto della classifica a quota 21 punti, è pronto ad affrontare le gare di gennaio per tentare di allungare la striscia positiva finora in corso. I biancorossi infatti non perdono da quattro partite, l'ultimo ko registrato è quello sul campo del Fasano lo scorso 5 dicembre.

Allo stadio D'Angelo si terranno le prime due partite del 2022 per il Team Altamura: il 9 gennaio ospiterà il Casarano, mentre il 16 sarà la volta del Nardò. Il 23 gennaio invece c'è il derby col Gravina allo stadio Stefano Vicino, precedente alla delicata sfida contro la Casertana in programma il 30 gennaio, tra le mura amiche.