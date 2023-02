Team Altamura, colpo di scena: esonerato il tecnico Ciro Ginestra

Colpo di scena in casa Team Altamura: la società ha infatti esonerato l'allenatore Ciro Ginestra. Una scelta arrivata dopo una lunga riflessione da parte della società che ha dunque optato per il ribaltone a seguito delle due sconfitte di fila arrivate contro Casarano e Martina; i biancorossi hanno perso terreno dalle zone alte della classifica, restando fermi a quota 39 punti. Sono stati inoltre interrotti i rapporti di lavoro con il viceallenatore Gennaro Di Maio e il team manager Eugenio Galasso: nelle prossime ore dovrebbe arrivare la comunicazione sul sostituto di Ginestra che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere Antonio Rogazzo, ex allenatore del Nola.

Team Altamura, esonerato Ciro Ginestra: il comunicato ufficiale

La Team Altamura comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Ciro Ginestra e contestualmente interrotto la collaborazione con il vice Gennaro Di Maio ed il Team Manager Eugenio Galasso. La società ringrazia i tre tecnici per il lavoro svolto in questi intensi mesi, e porge loro un sincero augurio per il prossimo futuro lavorativo.