Team Altamura, colpo per la fascia destra: ingaggiato Renato Cascella

Colpo importante per il Team Altamura, che ha battuto la folta concorrenza assicurandosi le prestazioni del terzino destro Renato Cascella. Il classe 2004, cercato anche da altri club di Serie D, approda dal Monopoli agli ordini del tecnico Ciro Ginestra con la formula del prestito; nel corso della prima parte di stagione, Cascella ha totalizzato 2 presenze in Serie C, mentre in forza alla Primavera biancoverde ne ha raccolte 9. Si tratta di un rinforzo importante per il Team Altamura, al momento quarto nella classifica del girone H a quota 31 punti (gli stessi conquistati dal Brindisi).