Team Altamura, è ufficiale: Antonio Rogazzo nuovo allenatore dei biancorossi

La società Team Altamura comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a mister Antonio Rogazzo. L’allenatore, Napoletano classe 1973, da calciatore ha indossato numerose maglie in carriera, tra cui Pistoiese, Cavese, Giugliano e Brindisi. La sua esperienza di allenatore ha avuto inizio nel 2010 con il Sant’Antonio Abate, successivamente ha allenato la primavera della Nocerina per poi passare alla guida dell’Arzanese e del Taranto U19. Rogazzo è stato a lungo il vice allenatore di Fabio Cannavaro, i due hanno allenato insieme per ben 6 stagioni, nella stagione 2022/23 ha guidato il Nola nelle prime 8 giornate di campionato di Serie D girone G. Al neo allenatore gli auguri di un proficuo lavoro. Mister Rogazzo ha diretto nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della squadra.

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura