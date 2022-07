Team Altamura, ecco la svolta: una cordata di imprenditori locali pronta a rilanciare il progetto

Svolta nel futuro del Team Altamura. Dopo la consegna del titolo sportivo all'amministrazione comunale, da parte dei dirigenti, e l'appello lanciato per l'acquisizione dello stesso titolo, si è fatta avanti una cordata di imprenditori locali pronti a portare avanti il progetto su base triennale. Al momento le parti sono al lavoro per pianificare la stagione sportiva 2022/2023. "Finalmente nasce quello che tanti cittadini e tifosi da tempo si auspicavano .... Scende in campo un gruppo di imprenditori altamurani per costruire un piano triennale di rilancio del progetto sportivo e sociale 'TEAM ALTAMURA' -si legge nella nota ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook del club-Si stanno susseguendo incontri e confronti serrati per organizzare strutturare e programmare al meglio la stagione attuale. L' obiettivo è Costruire un progetto sempre più solido ed ambizioso".