Team Altamura-Fasano a porte chiuse: la società biancorossa presenta ricorso

Il Prefetto della provincia di Bari ha emesso un ordinanza che prevede lo svolgimento del match Team Altamura-Fasano a porte chiuse, Ma la società biancorossa ha deciso di presentare ricorso. La gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie D, girone H, è in programma domenica 16 aprile allo stadio D'Angelo (calcio d'inizio alle ore 15.30); il Team Altamura, a seguito di questa decisione ha annunciato di ricorrere al TAR per poter sospendere il provvedimento.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club:

"Team Altamura ssd a rl dopo attenta riflessione e nel rispetto dei propri soci ,sostenitori, abbonati,famiglie e aziende sponsor da sempre vicine al progetto di sviluppo e crescita del calcio altamurano , comunica la decisione di impugnare il provvedimento di chiusura dello Stadio Tonino D'angelo da parte della Prefettura in occasione della gara di Domenica 16 aprile contro US Città di Fasano. Non possiamo accettare una punizione così dura , tra l'altro comminata alla società per fatti gravissimi avvenuti fuori dallo stadio in occasione della gara contro il Matera Calcio e che ha visto protagonisti teppisti che non hanno nulla a che vedere con il calcio ed il nostro credo sportivo, Nè tantomeno possiamo accollarci responsabilità di ordine pubblico non nostre . L'Altamura Calcio ed i suoi sostenitori non possono pagare per tutto questo. In virtù di tutto cio' , si comunica che in data odierna sarà formulato ricorso al TAR per richiedere la sospensiva del provvedimento adottato con richiesta di apertura dello Stadio Tonino D'Angelo al pubblico di casa".