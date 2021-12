Team Altamura, altro stop in casa: il Fasano espugna lo stadio D'Angelo col risultato di 2-1

Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Team Altamura, dopo quella patita contro il San Giorgio due settimane fa: nel match della quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, il Fasano ha espugnato lo stadio D'Angelo. Gli ospiti sono partiti forte andando in vantaggio con Forbes al 12', abile a sfruttare una sponda di Capomaggio sugli sviluppi di un corner; lo stesso attaccante classe 1986 sigla la sua doppietta sfruttando un assist di Sosa (36'). Nella ripresa il Team Altamura accorcia le distanze grazie alla girata di Molinaro al 55'; successivamente il Fasano rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Camara e resiste agli assalti degli avversari, che sfiorano il pareggio con Pinto che trova la traversa di testa. Finisce 2-1, Il Team Altamura scende al terzultimo posto in classifica a quota 13 punti (tanti quanti il San Giorgio).