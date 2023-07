Team Altamura, finalizzata la conferma di Nicola Dipinto

Nicola Dipinto resterà al Team Altamura per la stagione 2023/2024. Il rinnovo del centrocampista classe 2002 è rientrato tra le operazioni di mercato del club biancorosso, attivissimo in questi giorni con le conferme di Salvatore Molinaro e Simone Bolognese tra le ultime formalizzate in ordine di tempo.

Dipinto è approdato ad Altamura la scorsa estate, dopo l'esperienza al Carpi: per lui uno score totale di 29 presenze, 3 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Italia Serie D. Dal 2020 al 2021 ha vestito la maglia della Fidelis Andria raccogliendo 16 presenze in Serie C.