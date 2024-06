Team Altamura, fissata per martedì una conferenza stampa: parteciperà anche il sindaco Petronella

Martedì 18 giugno 2024 presso la Sala consiliare del Comune di Altamura è in programma una Conferenza Stampa del Team Altamura, alla quale prenderà parte anche il Sindaco di Altamura Vitantonio Petronella.

I temi da affrontare riguardano in primis i lavori presso lo Stadio Tonino D'Angelo ed i tempi previsti per la consegna, oltre ad illustrare i piani societari del sodalizio biancorosso per la stagione in Serie C.

L'invito alla presenza è aperto a tutti, Sponsor, tifosi e simpatizzanti del Team Altamura. L'inizio della conferenza è previsto per le ore 19.00.

Fonte: comunicato ufficiale Team Altamura