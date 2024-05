Team Altamura, Giacomarro verso l'addio: "Quasi sicuramente non rimango"

Salvo colpi di scena, Domenico Giacomarro non guiderà il Team Altamura nel prossimo campionato di Serie C. A rivelare la possibile separazione è stato lo stesso allenatore, dopo la gara valevole per la Poule Scudetto persa dai biancorossi per 3-0 contro il Trapani.

Ai microfoni di Telesveva Giacomarro si è espresso così: "Quasi sicuramente non rimango, abbiamo idee diverse di fare calcio e quando ci sono idee diverse non è il caso di rimanere. I tifosi sono stati vicini alla squadra sostenendoci sempre, anche loro hanno un merito in questa stagione".

Giacomarro, dunque, si appresta a lasciare il Team Altamura dopo una sola stagione dal suo arrivo, che è culminata con la promozione in C al termine di una grande cavalcata con il primo posto del girone H della Serie D conquistato mettendo a referto 72 punti.