Team Altamura-Gravina si gioca venerdì 23 settembre: ecco come sono andati gli ultimi precedenti allo stadio D'Angelo

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Team Altamura-Gravina si giocherà venerdì 23 settembre, allo stadio D'Angelo (ore 20:00). Anticipato dunque il derby della Murgia, previsto inizialmente per mercoledì 28 dopo che la quarta giornata del girone H della Serie D era stata spostata per la concomitanza delle elezioni politiche e amministrative.

Le due formazioni si sono già incontrate allo stadio D'Angelo nel primo turno della Coppa Italia Serie D 2022/2023, con i biancorossi che hanno avuto la meglio ai calci di rigore per 6-5. La scorsa stagione, nella seconda giornata di campionato andata in scena il 26 settembre 2021, si impose il Gravina per 1-0: decisiva fu la rete Modou Diop al 53'.