Team Altamura, i match da affrontare a febbraio: in programma le sfide a Casarano e Brindisi

Sarà un febbraio fondamentale per le ambizioni del Team Altamura, attualmente ben saldo nelle zone alte della classifica. I biancorossi, questo mese, giocheranno per due volte tra le mura dello stadio D'Angelo e due in trasferta.

La formazione guidata da Ciro Ginestra affronterà per primo il Francavilla in Sinni, domenica 5 febbraio, mentre il 12 sarà di scena allo stadio Capozza per il big match contro il Casarano; domenica 19 febbraio al D'Angelo arriverà il Martina, poi a chiudere ci sarà un altro importante appuntamento, quello dello stadio Fanuzzi al cospetto del Brindisi.